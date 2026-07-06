Сервис доставки Яндекса выплатит штраф за потерю ноутбука волгоградки

— Суд признал данные доводы несостоятельными, так как из кассового чека следует, что договор заключён непосредственно с ООО «Яндекс. Доставка», и потерпевшая не была уведомлена о привлечении иного перевозчика, а доказательств доведения до потребителя условий о лимитах страхового возмещения в материалах дела не имеется. Кроме того, предложенный взамен товар не являлся идентичным утраченному и не имел необходимых правоустанавливающих документов, поэтому отказ истца от его получения признан обоснованным, — пояснили в объединенной пресс-службе судов региона.