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Сервис доставки Яндекса выплатит штраф за потерю ноутбука волгоградки

Мировой судья Дзержинского районного суда Волгограда встал на защиту местной жительницы, ноутбук которой был.

Мировой судья Дзержинского районного суда Волгограда встал на защиту местной жительницы, ноутбук которой был утерян при доставке через популярный сервис Яндекса. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, по пути в Москву техника неожиданным образом пропала.

Судом установлено, что волгоградка передала в курьерский сервис свой ноутбук «Honor MagicBook X16 Plus» стоимостью 57 558 рублей. Заказу был присвоен номер, стоимость услуги составила 569 рублей. В ходе исполнения обязательства посылка была утеряна, что подтверждено в том числе перепиской истца со службой поддержки ответчика.

В ходе судебного разбирательства представители компании утверждали, что фактическим исполнителем перевозки выступала другая организация. Также ответчик указывал на действие стандартной страховой выплаты в размере 3 000 рублей и предлагал истцу аналогичный товар взамен утраченного.

— Суд признал данные доводы несостоятельными, так как из кассового чека следует, что договор заключён непосредственно с ООО «Яндекс. Доставка», и потерпевшая не была уведомлена о привлечении иного перевозчика, а доказательств доведения до потребителя условий о лимитах страхового возмещения в материалах дела не имеется. Кроме того, предложенный взамен товар не являлся идентичным утраченному и не имел необходимых правоустанавливающих документов, поэтому отказ истца от его получения признан обоснованным, — пояснили в объединенной пресс-службе судов региона.

В пользу волгоградки были взысканы денежные средства за утраченный ноутбук в размере полной стоимости, компенсация морального вреда — 5 000 рублей, штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя — 30 498 рублей, неустойка — 569 рублей, проценты — 870 рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами по день фактического исполнения решения суда.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.