Стартовала регистрация на благотворительный онлайн-забег «Достигая цели!»

Зарегистрироваться на благотворительный онлайн-забег «Достигая цели!» могут с 6 июля все неравнодушные волгоградцы и жители других регионов страны.
Акцию организует Приволжская железная дорога в честь профессионального праздника. Принять в ней участие можно по 31 августа.
«Все собранные средства будут перечислены в благотворительный фонд “Созидание” на курс слухоречевой реабилитации Евгения Шиповского из Астрахани», — сообщают организаторы.
Электронная регистрация проходит по ссылке. Так же в разделе «Документы» на сайте можно ознакомиться с положением об онлайн-забеге и условиями его проведения.
Чтобы оказать благотворительную помощь без участия в забеге, нужно зарегистрироваться в разделе «Не бегу, но помогаю» и перевести любую сумму от 200 рублей.