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Стартовала регистрация на благотворительный онлайн-забег «Достигая цели!»

Все собранные средства будут перечислены в благотворительный фонд на курс слухоречевой реабилитации Евгения Шиповского из Астрахани.

Зарегистрироваться на благотворительный онлайн-забег «Достигая цели!» могут с 6 июля все неравнодушные волгоградцы и жители других регионов страны.

Акцию организует Приволжская железная дорога в честь профессионального праздника. Принять в ней участие можно по 31 августа.

«Все собранные средства будут перечислены в благотворительный фонд “Созидание” на курс слухоречевой реабилитации Евгения Шиповского из Астрахани», — сообщают организаторы.

Электронная регистрация проходит по ссылке. Так же в разделе «Документы» на сайте можно ознакомиться с положением об онлайн-забеге и условиями его проведения.

Чтобы оказать благотворительную помощь без участия в забеге, нужно зарегистрироваться в разделе «Не бегу, но помогаю» и перевести любую сумму от 200 рублей.