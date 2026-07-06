В Саратовской области создадут новый кластер «Профессионалитета»

Еще один кластер «Профессионалитета» создадут в Саратовской области в ходе реализации нацпроекта «Молодёжь и дети». Подписание соглашения о партнерстве между министерством образования региона, представителями агропромышленной компании «РусАгро» и руководителем Аткарского политехнического колледжа состоялось 25 июня, сообщили в областном министерстве образования.
Документ закрепляет создание в 2027 году нового образовательно-производственного кластера среднего профессионального образования «Агротех-64». В политехническом колледже открыты две новые специальности — «Технология жиров и жирозаменителей» и «Технология продуктов питания из растительного сырья». Компания-работодатель софинансирует создание современных лабораторий и учебных классов, а также проведение ремонтных работ в колледже.
«Проект “Профессионалитет” позволяет максимально сблизить систему среднего профессионального образования с запросами ведущих предприятий. Совместный проект с компанией “РусАгро” обеспечит завод высококлассными технологами, а выпускников — гарантированным трудоустройством», — отметил министр образования региона Александр Блатман.
Напомним, Саратовская область участвует в проекте с 2022 года. На сегодняшний день в регионе уже действуют девять отраслевых кластеров по направлениям: машиностроение, строительство, энергетика, химическая отрасль, образование, сельское хозяйство и коммуникационные технологии в АПК. Они объединяют 9 базовых колледжей, 66 предприятий и 26 профессиональных образовательных организаций.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.