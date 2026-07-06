Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ишиме Тюменской области в этом году завершат благоустройство сквера

Строители уже проложили сети для освещения.

Благоустройство общественной территории возле дома № 62 на улице Карла Маркса в городе Ишиме Тюменской области завершат в этом году, сообщили в региональном департаменте жилищно-коммунального хозяйства. Работы проводятся в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На объекте подрядная организация уложит резиновое покрытие, смонтирует спортивные и игровые площадки, скамейки и качели. Строители уже проложили сети для освещения, а также продолжают установку бордюров будущих пешеходных дорожек. К концу сезона у жителей появится сквер площадью около 5,5 тыс. кв. м.

Напомним, в текущем году также при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Тюмени преобразят площадь Борцов Революции, а в Тобольске благоустроят Менделеев-парк.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.