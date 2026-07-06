В Ишиме Тюменской области в этом году завершат благоустройство сквера

Благоустройство общественной территории возле дома № 62 на улице Карла Маркса в городе Ишиме Тюменской области завершат в этом году, сообщили в региональном департаменте жилищно-коммунального хозяйства. Работы проводятся в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
На объекте подрядная организация уложит резиновое покрытие, смонтирует спортивные и игровые площадки, скамейки и качели. Строители уже проложили сети для освещения, а также продолжают установку бордюров будущих пешеходных дорожек. К концу сезона у жителей появится сквер площадью около 5,5 тыс. кв. м.
Напомним, в текущем году также при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Тюмени преобразят площадь Борцов Революции, а в Тобольске благоустроят Менделеев-парк.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.