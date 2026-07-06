Артист балета из Японии получил разрешение на проживание в Нижнем Новгороде

Дзеутаро Каназаси приехал в Россию в 2012 году, чтобы изучать балетное искусство. После окончания Московской государственной академии хореографии он выступал в Красноярске, затем ненадолго вернулся в Японию, после чего продолжил карьеру в Самаре и Саратове. Уже более трёх лет артист служит в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени А. С. Пушкина. В 2023 году он женился на балерине Елизавете, а в прошлом году у пары родился сын.