Артист балета из Японии получил разрешение на проживание в Нижнем Новгороде

Артист балета из Японии Дзеутаро Каназаси получил разрешение на временное проживание в России. Документ ему вручили сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области в рамках реализации указа Президента РФ о гуманитарной поддержке лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности.
Дзеутаро Каназаси приехал в Россию в 2012 году, чтобы изучать балетное искусство. После окончания Московской государственной академии хореографии он выступал в Красноярске, затем ненадолго вернулся в Японию, после чего продолжил карьеру в Самаре и Саратове. Уже более трёх лет артист служит в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени А. С. Пушкина. В 2023 году он женился на балерине Елизавете, а в прошлом году у пары родился сын.
Напомним, ранее разрешение на временное проживание в России получила ещё одна артистка нижегородского театра оперы и балета — гражданка Японии Харука Такеми, которая также переехала в Россию ради обучения и работы в сфере балета.
Ранее сообщалось, что налоговые пошлины для иностранцев повысили в Нижегородской области.