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В Ростовской области пенсионерка отдала аферистам 3,6 млн

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Роствсклй области.

71-летняя ростовчанка стала жертвой телефонных мошенников. В течение четырёх дней женщине звонили неизвестные, которые через мессенджер представлялись сотрудниками силового ведомства. Аферисты убедили пожилую женщину, что её сбережениям грозит опасность из-за возможного финансирования чужой армии. Действуя по указкам злоумышленников, потерпевшая сначала сняла со своего накопительного счета 2,7 млн рублей и передала наличные курьеру. Спустя два дня под их психологическим давлением пенсионерка пошла на крайние меры. Она продала собственный автомобиль за 900 тыс. рублей и перевела всю выручку через банковский терминал в соседнем городе.

Общий ущерб от действий лже-сотрудников составил 3,6 млн рублей. Когда обманщики перестали выходить на связь, женщина поняла, что ее ограбили, и обратилась в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело за мошенничество и сейчас ищут аферистов.