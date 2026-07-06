В Ростовской области пенсионерка отдала аферистам 3,6 млн

71-летняя ростовчанка стала жертвой телефонных мошенников. В течение четырёх дней женщине звонили неизвестные, которые через мессенджер представлялись сотрудниками силового ведомства. Аферисты убедили пожилую женщину, что её сбережениям грозит опасность из-за возможного финансирования чужой армии. Действуя по указкам злоумышленников, потерпевшая сначала сняла со своего накопительного счета 2,7 млн рублей и передала наличные курьеру. Спустя два дня под их психологическим давлением пенсионерка пошла на крайние меры. Она продала собственный автомобиль за 900 тыс. рублей и перевела всю выручку через банковский терминал в соседнем городе.