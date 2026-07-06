Иммунотерапию адаптировали для борьбы с аллергией на пыльцу березы

Как ученые, существует несколько способов борьбы с этими аллергиями, в рамках которых в организм пациента постепенно вводятся все более крупные дозы аллергена. Эти подходы помогают многим больным, однако их нельзя применять для борьбы с аллергией на березовую пыльцу у тех ее носителей, которые предрасположены к развитию очень сильных приступов астмы. Это побудило швейцарских ученых разработать альтернативный подход, похожий по принципам работы на CAR-T иммунотерапию от рака.