Айтишники из Воронежа и Белгорода получают самые большие зарплаты в Черноземье

В целом по стране средняя номинальная зарплата в наиболее привлекательных для заработка отраслях для крупнейших 100 городов составила 151 тыс. руб., а медианное значение по 100 городам — 129 тыс. руб. Южно-Сахалинск стал лидером рейтинга с большим отрывом — в этом городе зарплата в добывающей отрасли составила 528 тыс. руб., что почти в три раза превышает среднюю по городу. Также в тройке лидеров — Москва (банки и финансовые услуги, 398 тыс. руб.) и Красногорск (IT и связь, 368 тыс. руб.).