Сергей Кравцов: почти 10 тысяч работ ЕГЭ набрали 100 баллов

«Мы сократили количество контрольных работ, убрали дублирующие и объективно излишние проверки. Они не должны превышать 10% от всего учебного времени. Кроме того, в школах ввели единые программы, продолжается работа по подготовке единых учебников. Таким образом, на сегодняшний день 8 759 человек получили 100 и более баллов на ЕГЭ. Общее число стобалльных результатов составило 9 777», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.