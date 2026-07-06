Сергей Кравцов: почти 10 тысяч работ ЕГЭ набрали 100 баллов

Почти 10 тыс. стобалльных результатов показали российские школьники на ЕГЭ в 2026 году. Улучшение условий для образования детей отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в Минпросвещения РФ.
«Мы сократили количество контрольных работ, убрали дублирующие и объективно излишние проверки. Они не должны превышать 10% от всего учебного времени. Кроме того, в школах ввели единые программы, продолжается работа по подготовке единых учебников. Таким образом, на сегодняшний день 8 759 человек получили 100 и более баллов на ЕГЭ. Общее число стобалльных результатов составило 9 777», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Впервые за 25 лет существования единого государственного экзамена появилась выпускница, которая набрала 500 баллов: Екатерина Малкова из московской школы № 1409 получила максимальные баллы по русскому языку, профильной математике, информатике, физике и химии. Кроме того, почти по всем предметам растут средний балл и доля высокобалльников. Система ЕГЭ уравняла шансы абитуриентов из разных регионов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.