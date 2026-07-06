В Калининграде в июне собрали 300 автомобильных шин для переработки

В Калининграде в рамках акции «Экоиюнь» собрали более 300 б/у шин. Все покрышки, которые горожане сдали на безвозмездной основе, отправят на переработку, они превратятся в полезные ресурсы. Об этом сообщает минприроды региона.
Акция по бесплатному приему покрышек от населения прошла 20 июня на территории Правой набережной в Калининграде. От одного физлица принимали 4 шины на переработку.
Такие экоакции обещают продолжать.
Помните, что шины запрещено выбрасывать в контейнеры или просто оставлять на контейнерных площадках. Покрышки — отходы IV класса опасности и не относятся к ТКО. Нарушителей ждет штраф.
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