Власти Балтийска объяснили решение продать газопровод за 421,5 млн рублей

Администрация Балтийского городского округа объяснила решение выставить на приватизацию газопровод высокого давления от АГРС к Балтийску и связанные с ним объекты газоснабжения. Ответ опубликован в комментариях под постом губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных.
Поводом стало обращение жительницы, которая поинтересовалась, почему объект, построенный за бюджетные средства, решили передать в частные руки.
«Обеспечение безопасной эксплуатации и технического обслуживания газопроводов высокого давления и связанных с ним объектов в соответствии с действующим законодательством осуществляется специализированной организацией, имеющей допуски к указанным видам работ. Объекты газоснабжения относятся к особо опасным производственным объектам. Администрация не является газораспределительной организацией и не может обеспечить безопасную эксплуатацию и техническое обслуживание такого объекта и, как следствие, бесперебойное газоснабжение потребителей», — говорится в ответе.
Власти также подчеркнули, что речь идет не о безвозмездной передаче имущества. «Объект не передается безвозмездно, он продается, вырученные средства вернутся в бюджет муниципалитета», — сообщили в администрации.
Как сообщалось ранее, администрация Балтийского городского округа выставила на электронный аукцион газопровод высокого давления протяженностью более 42 км, газорегуляторные пункты и три земельных участка. Начальная цена лота составляет 421,53 млн рублей. При этом кадастровая стоимость одного только газопровода превышает 441 млн рублей.
Согласно условиям торгов, покупатель должен будет использовать объекты для транспортировки и подачи газа потребителям, обеспечивать их безопасную эксплуатацию и обладать лицензией на эксплуатацию опасных производственных объектов, а также необходимым персоналом и материально-технической базой.
Газопровод в Балтийск тянули с 2012 года. Процессу сопутствовали несколько расторжений контрактов и утеря исполнительной документации. В начале 2022 года работы возобновили после длительного перерыва. 16 декабря 2025 года к газопроводу были подключены первые дома в Балтийске и Приморске. В январе местные власти сообщили, что «в ближайшие месяцы планируют перевести ряд многоквартирных домов на природный газ».
В марте 2026 года прокуратура сообщила, что срок ввода в эксплуатацию трех газовых котельных в Балтийском округе продлен до 1 сентября 2026 года, это связано с невозможностью завершения работ по запуску объектов во время отопительного периода.
По состоянию на 1 июня 2026 года количество домовладений, обеспеченных природным газом, составляет 2345, из которых 2306 — квартиры в МКД, 39 — индивидуальные жилые дома. Большинство новых абонентов находится в г. Балтийске — 2022 потребителя, 311 потребителей в Приморске и 12 домов в пос. Дивное, ранее сообщили в «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».