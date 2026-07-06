Власти Балтийска объяснили решение продать газопровод за 421,5 млн рублей

Газопровод в Балтийск тянули с 2012 года. Процессу сопутствовали несколько расторжений контрактов и утеря исполнительной документации. В начале 2022 года работы возобновили после длительного перерыва. 16 декабря 2025 года к газопроводу были подключены первые дома в Балтийске и Приморске. В январе местные власти сообщили, что «в ближайшие месяцы планируют перевести ряд многоквартирных домов на природный газ».