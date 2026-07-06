На Дону массово продают АЗС: цены — от 950 тысяч до 31,5 млн рублей

Так, в поселке Мокрый Батай заправку оценили в 30 миллионов рублей. Продавец заявляет: годовая выручка достигает 10 млн, а чистая прибыль — полмиллиона. В Волгодонске стационарная АЗС с земельным участком 1930 кв. м, операторской и торговым залом, расположенная в месте без конкурентов, продается за 31,5 млн рублей. В Шахтах аналогичный объект с резервуарным парком на четыре емкости можно приобрести за 15 млн рублей.