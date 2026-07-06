В Туве продолжаются поиски пропавших 13-летних девочек

В Туве пятые сутки продолжаются поиски двух пропавших девочек, которые, предположительно, ушли купаться и не вернулись. В республике эта тема приобрела широкий общественный резонанс на грани самосуда. Вечером в воскресенье большая толпа людей устроила в одном из частных домов города «обыск», предполагая, что пропавшие девочки могут находиться внутри. До этого в местных чатах появилась информация от ясновидящей, которая указала, что «энергетика детей» чувствуется именно в этом месте.