В Воронеже состоится семинар по продажам на маркетплейсе

Семинар для предпринимателей «Путь продавца на Wildberries» организуют 30 июля в Воронеже в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области.
Семинар будет полезен для новичков и для тех, кто уже работает с маркетплейсами. Спикеры разберут основные этапы продаж, расскажут, как зарегистрироваться и выбрать модель работы.
«Участие в обучающих семинарах по работе с маркетплейсами является ключевым фактором для формирования эффективной бизнес-стратегии в сфере электронной коммерции. Получение структурированной информации способствует снижению издержек, оптимизации процессов и развитию стабильного и масштабируемого бизнеса», — отметил заместитель министра — начальник отдела развития МСП регионального министерства предпринимательства, торговли и туризма Владимир Алферов.
Также на мероприятии расскажут, что такое платформа с короткими видеороликами Wibes, как она работает и какие возможности открывает для бизнеса и создателей контента. Участники узнают, что такое модель DBS, какие форматы доставки доступны и как с ними работать.
Семинар пройдет 30 июля с 10:00 до 13:00 по адресу: Воронеж, улица Свободы, 21, центр «Мой бизнес». Участие бесплатное, но заранее нужно зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.