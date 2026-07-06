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В Воронеже состоится семинар по продажам на маркетплейсе

Спикеры расскажут об этапах продаж и моделях работы.

Источник: Национальные проекты России

Семинар для предпринимателей «Путь продавца на Wildberries» организуют 30 июля в Воронеже в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области.

Семинар будет полезен для новичков и для тех, кто уже работает с маркетплейсами. Спикеры разберут основные этапы продаж, расскажут, как зарегистрироваться и выбрать модель работы.

«Участие в обучающих семинарах по работе с маркетплейсами является ключевым фактором для формирования эффективной бизнес-стратегии в сфере электронной коммерции. Получение структурированной информации способствует снижению издержек, оптимизации процессов и развитию стабильного и масштабируемого бизнеса», — отметил заместитель министра — начальник отдела развития МСП регионального министерства предпринимательства, торговли и туризма Владимир Алферов.

Также на мероприятии расскажут, что такое платформа с короткими видеороликами Wibes, как она работает и какие возможности открывает для бизнеса и создателей контента. Участники узнают, что такое модель DBS, какие форматы доставки доступны и как с ними работать.

Семинар пройдет 30 июля с 10:00 до 13:00 по адресу: Воронеж, улица Свободы, 21, центр «Мой бизнес». Участие бесплатное, но заранее нужно зарегистрироваться по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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