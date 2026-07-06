Гнездо с детенышами соловья обнаружили в Княгининском округе

Гнездо с выводком соловья обнаружили в Княгининском округе. Его нашел охотинспектор во время патрулирования территории, сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.
Сейчас продолжается сезон слетков — птенцов, которые уже покинули гнезда, но еще не научились летать. Несмотря на то, что такие птицы могут сидеть в траве и казаться беспомощными, чаще всего их родители находятся поблизости и продолжают заботиться о потомстве.
Специалисты призывают не брать слетков на руки без крайней необходимости. Помощь птице требуется лишь в том случае, если у нее есть травмы, она находится в неестественном положении или не может летать из-за повреждений. Иногда достаточно обеспечить птице доступ к воде или просто оставить ее в покое.
В министерстве также предупредили, что, решив самостоятельно спасти дикое животное, человек берет на себя полную ответственность за его дальнейшую судьбу. Вырастить птенца в домашних условиях крайне сложно даже специалистам.
Если дикому животному действительно требуется помощь, нижегородцам рекомендуют обратиться на «Зеленый телефон» по номеру 8 (831) 433−22−11.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что редкую краснокнижную цаплю обнаружили в Балахнинском округе.