Гнездо с детенышами соловья обнаружили в Княгининском округе

Специалисты призывают не брать слетков на руки без крайней необходимости. Помощь птице требуется лишь в том случае, если у нее есть травмы, она находится в неестественном положении или не может летать из-за повреждений. Иногда достаточно обеспечить птице доступ к воде или просто оставить ее в покое.