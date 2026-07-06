Количество безработных увеличилось вдвое в Нижнем Новгороде в январе-марте

Количество безработных в Нижнем Новгороде увеличилось более чем в два раза в первом квартале 2026 года по сравнению с уровнем 2025-го. Об этом говорится в отчете об основных показателях социально-экономического развития города.
Количество нижегородцев в статусе безработных в январе-марте составило 126 человек. Годом ранее показатель составлял 60 человек. В конце прошлого года в Нижнем Новгороде насчитывалось 99 безработных.
По данным Нижегородстата, во всем регионе в конце марта текущего года был 241 человек в статусе безработных. Это почти на 42% больше, чем в прошлом году.
Напомним, Нижегородская область вошла в топ-10 регионов РФ с низким уровнем безработицы. По итогам 2025 года показатель в регионе составил 1%.