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Количество безработных увеличилось вдвое в Нижнем Новгороде в январе-марте

Количество безработных в Нижнем Новгороде увеличилось более чем в два раза в первом квартале 2026 года по сравнению с уровнем 2025-го.

Источник: Живем в Нижнем

Количество безработных в Нижнем Новгороде увеличилось более чем в два раза в первом квартале 2026 года по сравнению с уровнем 2025-го. Об этом говорится в отчете об основных показателях социально-экономического развития города.

Количество нижегородцев в статусе безработных в январе-марте составило 126 человек. Годом ранее показатель составлял 60 человек. В конце прошлого года в Нижнем Новгороде насчитывалось 99 безработных.

По данным Нижегородстата, во всем регионе в конце марта текущего года был 241 человек в статусе безработных. Это почти на 42% больше, чем в прошлом году.

Напомним, Нижегородская область вошла в топ-10 регионов РФ с низким уровнем безработицы. По итогам 2025 года показатель в регионе составил 1%.