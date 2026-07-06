Ученые выяснили, как знание языков замедляет старение мозга

Как следует из данных исследования, у людей, говорящих на двух языках, мозг выглядит примерно на шесть лет моложе по сравнению с теми, кто владеет только одним. У полиглотов, знающих три языка, эта разница составляет около семи лет. Для владеющих четырьмя языками показатель достигает почти 13 лет.