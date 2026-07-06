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Ученые выяснили, как знание языков замедляет старение мозга

Испанские ученые представили исследование, доказывающее, что знание нескольких языков замедляет старение мозга. У людей, говорящих на двух языках, мозг выглядит на шесть лет моложе, а у полиглотов, владеющих четырьмя языками, разница достигает почти 13 лет.

Источник: AP 2024

Исследование испанских ученых показало, что владение несколькими языками замедляет процессы старения мозга. Результаты работы были представлены на конференции Федерации европейских нейронаучных обществ в Барселоне, сообщает The Guardian.

Как следует из данных исследования, у людей, говорящих на двух языках, мозг выглядит примерно на шесть лет моложе по сравнению с теми, кто владеет только одним. У полиглотов, знающих три языка, эта разница составляет около семи лет. Для владеющих четырьмя языками показатель достигает почти 13 лет.

Мозг человека состоит из миллиардов нервных клеток, которые постоянно взаимодействуют. С возрастом связи между ними ослабевают, что приводит к ухудшению памяти и снижению скорости мышления. По мнению исследователей, именно на эти процессы влияет знание нескольких языков.

Для эксперимента команда ученых из Испании, Чили, Аргентины и Дублина отобрала 728 жителей Страны Басков — автономного сообщества на севере Испании. Регион отличается тем, что его жители одновременно используют испанский, французский, английский и баскский языки. В исследовании участвовали люди разных возрастов и с различным уровнем владения языками.

Для определения «возраста мозга» ученые проанализировали мозговую активность с помощью магнитоэнцефалографии (МЭГ). Полученные данные обработал искусственный интеллект, который рассчитал норму нейронных связей для каждого возраста. Затем исследователи обследовали контрольную группу из 144 человек — по 36 участников для каждой категории: владеющих одним, двумя, тремя или четырьмя языками.

Доктор Лючия Аморузо из Баскского центра когнитивных исследований, мозга и языка в Сан-Себастьяне пояснила, что мозг полиглотов выглядит моложе, чем можно было бы ожидать исходя из их фактического возраста.

По ее словам, эффект зависит не только от количества языков — важны уровень владения ими и возраст, в котором человек начал изучать второй язык.

Исследователи учли возраст, пол и уровень образования участников, однако признали, что не могут полностью исключить влияние других факторов, таких как образ жизни и социальная активность испытуемых.

«Это исследование показывает, что изучение второго, третьего или четвертого языка может помочь нашему мозгу дольше оставаться молодым. И чем раньше мы начнем, тем лучше. Есть много веских причин для изучения иностранного языка в любом возрасте, поэтому мы должны поддерживать изучение языков в школе и на протяжении всей жизни, даже если это непросто», — подчеркнула профессор Кристина Далла, нейробиолог из Афинского национального университета имени Каподистрии.