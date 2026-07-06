ВТБ: выдачи «семейной» ипотеки в Нижегородской области июне выросли на треть

«Стараясь успеть на “последний сеанс текущих условий программы, заемщики сформировали два пиковых периода спроса. Основная волна пришлась на декабрь-январь, когда завершалось правило “две семейные ипотеки на семью”. Сейчас ажиотаж был меньше, но продажи все равно стали одними из самых высоких в этом году. В итоге программа продолжает действовать без изменений, поэтому стоит ожидать стабилизации рынка в июле-августе. Еще один потенциальный подъем продаж возможен осенью, когда новые условия вновь будут обсуждаться. В любом случае, окно возможностей под 6% остается для семейных заемщиков открытым”, — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.