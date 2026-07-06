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Не известно, где эти ракообразные зимовали: в Калининградскую область не пустили очередную партию эквадорских креветок

Специалисты Россельхознадзора усомнились в качестве морепродуктов.

Источник: Клопс.ru

В Калининградскую область не пустили 24 тонны эквадорских креветок, в качестве которых усомнились специалисты Россельхознадзора. Ракообразных, прибывших в регион 4 июля, отправили в специальную лабораторию, сообщили в ведомстве.

«В ходе документарного контроля выявлено, что в ветеринарном сертификате не указан регистрационный номер холодильного предприятия», — пояснили в Россельхознадзоре причину задержания груза.

В конце июня 23 тонны эквадорских креветок, прибывших в Калининград, не смогли подтвердить свой товарный возраст и также были задержаны.

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