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Средняя зарплата в Воронежской области превысила 79,9 тысячи рублей

За январь-апрель 2026 года рост номинальной заработной платы составил 13,9%

Источник: Комсомольская правда

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Воронежской области в январе-апреле 2026 года составила 79 892,7 рубля. Это на 13,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. В апреле размер оплаты труда достиг 83 871,9 рубля, увеличившись за год на 13,2%. Реальный размер зарплаты (с учётом инфляции) в январе-апреле вырос на 8,3%, а в апреле — на 8,2%. Это следует из данных Воронежстата.

Существенно выше среднеобластного уровня оплачивается труд в ряде отраслей. В апреле зарплата работников сферы информации и связи превысила среднюю по региону в 1,7 раза, производителей электрического оборудования — в 1,6 раза. На 49,4% выше среднего — у производителей компьютеров, электронных и оптических изделий, на 48,2% — у финансистов и страховщиков, на 44,9% — у работников энергетики и кондиционирования воздуха.

Заработная плата в сельском хозяйстве составила 99,1% от средней по области, практически достигнув регионального уровня. Самые низкие показатели зафиксированы в производстве одежды — 39,9% от среднеобластного, а также в обработке древесины и производстве деревянных изделий — 50,6%.