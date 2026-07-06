Средняя зарплата в Воронежской области превысила 79,9 тысячи рублей

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Воронежской области в январе-апреле 2026 года составила 79 892,7 рубля. Это на 13,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. В апреле размер оплаты труда достиг 83 871,9 рубля, увеличившись за год на 13,2%. Реальный размер зарплаты (с учётом инфляции) в январе-апреле вырос на 8,3%, а в апреле — на 8,2%. Это следует из данных Воронежстата.