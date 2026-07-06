Суд изъял в пользу государства компании «Трансбункера»

Представитель Пугачева и Сандлера заявил в суде, что истцом не доказан статус стратегических предприятий для большинства структур группы. Также, по его словам, редомицилиция осуществлялась под контролем прокуратуры и по ее итогам не произошло перехода контроля к иностранным инвесторам. На заседании в понедельник ответчики заявили, что с 2022 по 2025 год в адрес холдинговых компаний группы было выплачено только около 30 миллионов долларов дивидендов.