В Севастополе сдают нормативы ГТО

Следующий прием нормативов пройдет уже завтра с 08:30 до 11:30 на СОКе 200-летия Севастополя. Участники смогут выполнить наклон вперед, поднимание туловища из положения лежа и силовые нормативы.
Для участия необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и медицинский допуск. Зарегистрироваться на сдачу нормативов можно через личный кабинет на официальном сайте ГТО, выбрав открытые слоты.
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