Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе сдают нормативы ГТО

В Севастополе стартовал прием нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». В первый день испытаний 25 участников успешно выполнили несколько нормативов и сделали первый шаг к получению знака отличия ГТО.

Источник: пресс-служба Правительства Севастополя

Следующий прием нормативов пройдет уже завтра с 08:30 до 11:30 на СОКе 200-летия Севастополя. Участники смогут выполнить наклон вперед, поднимание туловища из положения лежа и силовые нормативы.

Для участия необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и медицинский допуск. Зарегистрироваться на сдачу нормативов можно через личный кабинет на официальном сайте ГТО, выбрав открытые слоты.

Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.
Читать дальше