Счастье в кубе: в Волгограде родились девочки-тройняшки

Одной из семей Волгограда привалило огромное счастье — сразу три дочки, счастье в кубе. Тройня появилась на свет в областном перинатальном центре № 2, сообщили в облздраве. Девочки родились у 28-летней волгоградки на 32-й неделе беременности. Назвали малышек Мария, Ксения и Есения. Пока они совсем еще крохотные и ближайшее время проведут вместе с мамой под наблюдением медиков.