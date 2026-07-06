Японскому артисту балета выдали разрешение на проживание в Нижегородской области

Японцу Дзеутаро Каназаси, который работает в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени А. С. Пушкина, выдали разрешение на временное проживание в России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Вовк в соцсетях.
Дзеутаро Каназаси родился в городе Хамамацу. В 2012 году он приехал в Россию для обучения балетному искусству. После окончания Московской государственной академии хореографии он жил и выступал в Красноярске. Затем два года провел на родине, но решил вернуться в Россию для продолжения карьеры. Он проживал в Самаре и Саратове, а потом переехал в Нижний Новгород.
Японец уже более трех лет служит в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени А. С. Пушкина. С 2023 года он женат на российской балерине Елизавете — вместе с ней они воспитывают сына. Дзеутаро мечтает стать преподавателем балета и воспитать своего ребенка в России.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщали о том, что балерина из Японии, которая работает в Нижегородском театре оперы и балета имени Пушкина, получила вид на жительство в России.