Японскому артисту балета выдали разрешение на проживание в Нижегородской области

Дзеутаро Каназаси родился в городе Хамамацу. В 2012 году он приехал в Россию для обучения балетному искусству. После окончания Московской государственной академии хореографии он жил и выступал в Красноярске. Затем два года провел на родине, но решил вернуться в Россию для продолжения карьеры. Он проживал в Самаре и Саратове, а потом переехал в Нижний Новгород.