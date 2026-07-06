Аэропорт Перми с начала года обслужил более 700 тысяч пассажиров

Высокие темпы роста демонстрирует и международный сектор. По информации таможенной службы, в первом полугодии 2026 года через международные рейсы аэропорта Пермь прошло 156 291 пассажир. Это на 74,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было обслужено 89 353 человека.