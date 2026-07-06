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Пять детских садов на почти тысячу мест строят в Нижнем Новгороде

В ЖК «Торпедо», ЖК «Зенит» и в деревне Черемисское бригады рабочих опережают график.

В Нижнем Новгороде ведутся работы по строительству пяти новых детсадов. Учреждения возведут в Советском, Автозаводском и Кстовском районах, поделился новостью в своих соцсетях глава города Юрий Шалабаев.

По плану детские сады смогут принять почти тысячу ребят. В ЖК «Торпедо», ЖК «Зенит» и в деревне Черемисское строительные работы ведутся с опережением установленного графика. На сегодняшний день сами здания уже полностью готовы, и рабочие занимаются установкой окон, кровли и внешней отделкой. Также им предстоит проложить инженерные коммуникации.

На площадках на улице Ванеева и в ЖК «Новая Кузнечиха» возведены несущие конструкции. Теперь подрядчики приступят к устройству гидроизоляции и кладке наружных стен и перегородок.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что 30 детсадов и 12 школ планируется построить в Нижегородской области по КРТ.