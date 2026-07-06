Пять детских садов на почти тысячу мест строят в Нижнем Новгороде

По плану детские сады смогут принять почти тысячу ребят. В ЖК «Торпедо», ЖК «Зенит» и в деревне Черемисское строительные работы ведутся с опережением установленного графика. На сегодняшний день сами здания уже полностью готовы, и рабочие занимаются установкой окон, кровли и внешней отделкой. Также им предстоит проложить инженерные коммуникации.