В Калининградской области за счет бюджетной субсидии поселки начали подключать к интернету

15 поселков в 7 муниципалитетах Калининградской области, в которых проживают почти 7,7 тысяч человек, подключат к проводному интернету за счет бюджетной субсидии. О старте работ по строительству волоконно-оптических линий связи сообщает пресс-служба областного правительства.