В Большереченском районе Омской области установят 3 базовые станции связи

Три новые базовые станции сотовой связи установят в Большереченском районе Омской области в ходе реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в региональном министерстве цифрового развития и связи.
Объекты значительно улучшат качество мобильной связи и интернета в отдаленных населенных пунктах региона, таких как деревни Гущино, Черново и Рямовка. Всего в этом году в регионе будут установлены 56 новых станций. Реализация проекта стала возможной благодаря активному участию местных жителей. Ежегодное голосование позволило определить приоритетные территории для строительства базовых станций.
«По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко продолжаем активно работать над улучшением качества сотовой связи в регионе. Доступная связь и интернет должны быть доступны и в самых отдаленных точках области. По итогам этого года планируется обеспечить связью около 11,5 тысячи омичей», — подчеркнул первый заместитель министра цифрового развития и связи региона Максим Макаленко.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.