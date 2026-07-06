В Ростове обсудили способы борьбы с кадровым дефицитом

— Сократить кадровый дефицит вполне реально, ведь на Дону уже успешно функционирует четыре отраслевых кластера: строительный, металлургический, транспортный и железнодорожный. В этом году к ним добавятся еще три — в сферах сельского хозяйства, машиностроения и информационных технологий. А в 2027 году планируется запуск кластера радиоэлектроники, — сказал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.