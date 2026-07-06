Волгоградской области потратят 276 млн рублей на удалённую слежку за водителями

В Волжском камеры установят по адресам: ул. Молодогвардейцев, 20 (2); ул. Свердлова, 23 (1) и 38 (1); ул. Коммунистическая, 42 (1) и 25 (1); ул. Пушкина, 23 (2); ул. им. Генерала Карбышева, 2 (1) и 1А (1); ул. Набережная, 12 (2), 45 (2), 29 (2), 27 (2); ул. Пионерская, 1 (1) и 2 (1); пр. Дружбы, 30А (1), 35 (1), 27 (2), ул. Александрова и пр. Дружбы (2); ул. Александрова и ул. Мира (2); ул. Александрова и ул. Пушкина (4); пр. им. Ленина и ул. Молодогвардейцев (2); пр. им. Генерала Карбышева и б-р Профсоюзов (2); б-р Профсоюзов и пр. Дружбы (2); пр. им. Ленина, 239 (2) — отдельный адрес; ул. Мира и ул. Оломоуцкая (4).