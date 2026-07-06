120 детей сотрудников «Эн+ Тепло Волга» отдохнут в нижегородских лагерях

Больше 120 детей сотрудников «Эн+ Тепло Волга» отправятся на отдых в детские лагеря Нижегородской области и Чувашии. Об этом сообщили в телеграм-канале «Энергетики Нижнего».
Предприятие компенсирует до 90% стоимости поездки. Льготные категории граждан могут получить путевки в лагерь бесплатно. Организация детского отдыха — часть социальной политики компании.
Помимо этого, сотрудникам доступны программы адаптации и наставничества, возможности обучения, корпоративные скидки и полис ДМС.
Напомним, почти 7,5 тысячи детей отдохнут в нижегородских муниципальных лагерях летом. Планируется провести 41 смену.