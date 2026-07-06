ФНС требует с двух воронежских торговцев запчастями 595 млн рублей

В судебной документации также отмечается, что заинтересованным лицом в споре является ООО «Электроворлд групп». В частности, уточняется, что основная часть долга в 418 млн руб. числится за «Электроворлд групп». В 2024 году инспекция провела выездную проверку компаний за период 2021—2023 годов, после чего привлекла их к ответственности. Сумма доначислений на тот момент составила 351,7 млн руб.