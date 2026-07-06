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Председатель Совета депутатов Вознесенского округа умер после болезни

Александру Ежонкову было 53 года. Он также возглавлял предприятие «Вознесенский пассажирский автомобильный транспорт».

Председатель Совета депутатов Вознесенского муниципального округа Александр Ежонков скончался 4 июля после продолжительной болезни. Об этом сообщили в Совете депутатов округа.

Александр Ежонков родился 12 мая 1973 года. Помимо работы в представительном органе местного самоуправления, он занимал должность директора ООО «Вознесенский пассажирский автомобильный транспорт». Прощание с Александром Ежонковым состоялось 6 июля в рабочем посёлке Вознесенское. После отпевания в храме Вознесения Господня его похоронили на новом кладбище посёлка.

Ранее сообщалось, что студентка нижегородского вуза скончалась после остановки сердца в Египте.