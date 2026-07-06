Председатель Совета депутатов Вознесенского округа умер после болезни

Александр Ежонков родился 12 мая 1973 года. Помимо работы в представительном органе местного самоуправления, он занимал должность директора ООО «Вознесенский пассажирский автомобильный транспорт». Прощание с Александром Ежонковым состоялось 6 июля в рабочем посёлке Вознесенское. После отпевания в храме Вознесения Господня его похоронили на новом кладбище посёлка.