Спрос на топливо резко вырос за выходные в Волгограде

В Волгоградской области за выходные и в понедельник, 6 июля 2026 года, не вводились новые ограничения на отпуск топлива. В регион продолжаются регулярные поставки видов бензина и дизельного топлива.
При этом Волгоградская область фиксирует повышенный спрос на топливо у населения, — сообщает региональный промторг.
Спрос на топливо в выходные увеличился и остается высоким. Облпромторг и топливно-энергетический комплекс продолжают мониторинг ситуации во взаимодействии с оперативным штабом и УФАС по Волгоградской области.
В случае локальных изменений логистики поставок совместно с топливными компаниями принимаются оперативные решения для обеспечения потребителей ресурсом.
Ранее сообщалось о лимите отпуска бензина в Волгограде.