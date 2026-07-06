В аэропорту Перми пассажиропоток вырос почти на 75%

Пермяки всё чаще стали выбирать авиапутешествия. Согласно данным таможенной службы, с начала года аэропорт Большое Савино принял 156 291 пассажиров.
Это на 74,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2025 году за такой же период услугами воздушной гавани воспользовались только 89 353 человека.
По мнению специалистов, рост трафика связан с увеличением частоты вылетов в Турцию и Египет.
За этот период работники таможни выявили 155 нарушителей среди пассажиров, передвигающихся с багажом. Среди них 131 факт попытки ввоза запрещенных продуктов, 8 случаев незаконного перемещения наличных денег, 7 раз пытались превысить норму ввоза табака, 5 случаев ввоза коммерческих партий под видом товаров для личного пользования, 4 раза пытались перевезти больше алкоголя, чем разрешено.