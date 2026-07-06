Священник Ланский рассказал, как одеваться христианке в жару

Помощник Епархиального архиерея Кемеровской епархии священник Вячеслав Ланский ответил на вопрос о допустимой одежде для христианки в летнюю жару.
В разговоре с журналистами VSE42.RU он сослался на слова апостола Павла: «не дать повода ищущим повода», и отметил, что стиль одежды — это определённый посыл, который человек транслирует окружающим.
Священник подчеркнул, что выбор одежды — личное решение каждого, но за него нужно нести ответственность. При этом в жаркую погоду допустима лёгкая и удобная одежда.
По словам священнослужителя, лёгкий сарафан вполне может спасти от жары, и гораздо эффективнее, чем ряса. Он также напомнил, что христианин должен осознавать ответственность за свои поступки, слова и внешний вид.