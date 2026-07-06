В Приангарье более 30 подростков трудоустроят спортивными инструкторами

Проект летней занятости подростков «Выходи играть во двор» стартовал 1 июля в 16 муниципальных образованиях Иркутской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Планируется, что в проекте задействуют около 9 тыс. несовершеннолетних и более 30 подростков в роли спортивных инструкторов, сообщили в региональном министерстве по молодежной политике.
«Министерство по молодежной политике Иркутской области работает над вовлечением подростков и молодых людей в общественную и трудовую деятельность во время летних каникул. Проект “Выходи играть во двор” направлен на создание условий для летней занятости несовершеннолетних. Мы заранее набираем ребят, которые за время реализации проектов помогают организовывать спортивные мероприятия и активности во дворах в разных населенных пунктах, то есть выступают в роли инструкторов, получая при этом плату за труд и полезный опыт», — рассказала министр по молодежной политике региона Маргарита Цыганова.
Подростки-инструкторы будут устраивать дворовые игры и соревнования. За каждым участником проекта в муниципальном образовании закреплены площадки, где он будет организовывать активности.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.