В Приангарье более 30 подростков трудоустроят спортивными инструкторами

«Министерство по молодежной политике Иркутской области работает над вовлечением подростков и молодых людей в общественную и трудовую деятельность во время летних каникул. Проект “Выходи играть во двор” направлен на создание условий для летней занятости несовершеннолетних. Мы заранее набираем ребят, которые за время реализации проектов помогают организовывать спортивные мероприятия и активности во дворах в разных населенных пунктах, то есть выступают в роли инструкторов, получая при этом плату за труд и полезный опыт», — рассказала министр по молодежной политике региона Маргарита Цыганова.