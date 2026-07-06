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В Новосибирской области построят 49 объектов водоснабжения

Среди них — новые скважины и станции.

Строительство 49 объектов водоснабжения ведется в Новосибирской области в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.

«Министерство ЖКХ и энергетики использует все доступные бюджетные механизмы для обеспечения граждан качественной питьевой водой. В 2026 году строительно-монтажные работы ведутся по 49 объектам», — отметил начальник управления систем жизнеобеспечения министерства ЖКХ и энергетики региона Михаил Медведев.

Так, в рабочем поселке Сузун и селе Новолуговом ведется строительство водопроводных сетей. Также построят протяженный водопровод системы водоснабжения Новосибирска до станции Мочище. Кроме того, работы выполнят в поселке Новояркул, объект в поселке Горном находится на стадии согласования.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.