Когда православные отмечают Рождество Иоанна Предтечи и какие обычаи связаны с этим днем

Иоанн бесстрашно обличал пороки сильных мира, в том числе царя Ирода Антипу за незаконную связь с женой брата Иродиадой. За это пророка заключили в темницу, но народ любил его, поэтому правитель боялся его казнить. Однако на одном из пиров дочь Иродиады Саломея так угодила царю танцем, что тот пообещал исполнить любое ее желание. По наущению матери она попросила голову Крестителя на блюде. Так Иоанн принял мученическую смерть, которую церковь вспоминает 11 сентября — в День Усекновения его главы.