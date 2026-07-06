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В Воронеже рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ

РИА Новости: 10 пострадавших при обстреле Воронежа в больницах, 2 в реанимации.

Источник: РИА Новости

ВОРОНЕЖ, 6 июл — РИА Новости. Десять пострадавших при обстреле украинскими боевиками Воронежа 22 июня остаются в больницах, двое из них находятся в реанимации, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.

«На сегодняшний день 10 совершеннолетних пострадавших продолжают получать медицинскую помощь в больницах региона, из них два человека — находятся в реанимации», — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Воронежской области.

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