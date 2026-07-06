Гостиницу на территории теннисного стадиона «Спартак» в Калининграде обещают открыть в 2026 году

Гостиницу на территории бывшего теннисного стадиона «Спартак» в Калининграде обещают открыть в 2026 году. Сейчас в будущем отеле занимаются отделкой помещений. Об этом рассказала журналистам генеральный директор компании-инвестора «Бэл Девелопмент» Елена Комиссарова.
Мы не так давно ввели комплекс в эксплуатацию, и все арендаторы находятся в состоянии ремонта. Здесь будет и студия массажа, и рестораны, и кофейни, и офисная инфраструктура. В третьем корпусе в этом году откроется гостиница на 84 номера, фитнес с 25-метровым бассейном, конференц-зал — это всё в стадии запуска. Это будет четыре звезды под управлением отельного оператора «Легенда», — сказала Комиссарова.
С мая на территории многофункционального комплекса работают семь уличных теннисных корта. С 6 июня для арендаторов официально открыли два корпуса, где оборудуют офисные и торговые помещения. В ближайшее время также обещают запустить здание с пятью закрытыми кортами.
Отметим, что бизнес-парк «Бэлфорт» с теннисными кортами рассчитывали открыть в 2025 году. Его общая площадь составит почти 51 тысячу квадратных метров. В марте ввели в эксплуатацию три корпуса. Ранее объём инвестиций в проект оценивали в четыре миллиарда рублей.
Застройку на территории исторического стадиона «Спартак» разрешили в 2021 году. Местные жители выступали против: они хотели признать спортивное сооружение объектом культурного наследия и пытались оспорить возможность проведения работ в суде. В итоге реализацию проекта продолжили.