Гостиницу на территории теннисного стадиона «Спартак» в Калининграде обещают открыть в 2026 году

Мы не так давно ввели комплекс в эксплуатацию, и все арендаторы находятся в состоянии ремонта. Здесь будет и студия массажа, и рестораны, и кофейни, и офисная инфраструктура. В третьем корпусе в этом году откроется гостиница на 84 номера, фитнес с 25-метровым бассейном, конференц-зал — это всё в стадии запуска. Это будет четыре звезды под управлением отельного оператора «Легенда», — сказала Комиссарова.