Отключение света 7 июля грозит лишь одному району Волгограда

Жителей Волгограда ожидают очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. Во вторник, 7 июля 2026 года, далеко не массовые отключения света запланировали в домах лишь одного района областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические работы и ремонт на электросетях в Кировском.