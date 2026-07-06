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Отключение света 7 июля грозит лишь одному району Волгограда

Смотрим список адресов, где пройдут плановые отключения электричества 7 июля 2026 в Волгограде.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Волгограда ожидают очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. Во вторник, 7 июля 2026 года, далеко не массовые отключения света запланировали в домах лишь одного района областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические работы и ремонт на электросетях в Кировском.

Отключение света 7.07.2026 с 9.00 до 17.00 часов ждет жителей Кировского района Волгограда, проживающих по адресам: поселок Веселая Балка, 1, 5, 12, 16, 16а, 17, 18, 19, 20 и 21.

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