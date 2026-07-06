В Иркутске к октябрю завершат ремонт улицы Розы Люксембург

Второй этап комплексного ремонта дороги на улице Розы Люксембург в Иркутске планируют завершить до 1 октября, сообщили в городской администрации. Работы ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Ремонт выполняют на участке протяженностью 1,2 км от переулка Восточного до переулка 5-го Советского.
«В этом году мы приступили к основному этапу. С учетом интенсивности движения полное перекрытие улицы невозможно, поэтому мы разделили работы по проезжей части на три этапа. На правой стороне дороги уже уложен верхний слой основания», — отметил заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства Сергей Гаврин.
На участке также предусмотрены благоустройство тротуаров и газонов, монтаж светодиодных светильников, пешеходных и барьерных ограждений. Кроме того, для увеличения пропускной способности на перекрестке улиц Розы Люксембург и Томсона появится новая полоса движения для поворота налево.
Напомним, в 2025 году в ходе первого этапа выполнен ремонт ливневой канализации, уложено 800 м тротуара от переулка Восточного до остановки «Роща», а также установлено более 1 км бордюров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.