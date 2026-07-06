В Кузбассе стартовала Неделя правовой помощи семьям

В частности, запланированы дни открытых дверей в региональном государственном юридическом бюро в Кемерове и Новокузнецке, выезд мобильного юридического офиса в города Тайга, Юрга, Междуреченск и жилой район Кедровка в Кемерове, круглые столы «Семья — забота общая», «Семейный щит: о правах — просто и понятно» и другие события. Подробнее ознакомиться с программой можно по ссылке.