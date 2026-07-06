В Кузбассе стартовала Неделя правовой помощи семьям

Всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи, приуроченная к празднованию Дня семьи, любви и верности, стартовала 6 июля в Кузбассе. Мероприятие проводят в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве социальной защиты населения.
В ходе этой недели жители могут бесплатно получить квалифицированные юридические консультации по вопросам защиты семейных ценностей, прав детей, опеки и детско-родительских отношений. Особое внимание уделяется льготным категориям населения, малоимущим, многодетным и приемным семьям, опекунам и попечителям, семьям с детьми-инвалидами, детям-сиротам и их законным представителям, участникам спецоперации. В организации мероприятий принимает участие Государственное юридическое бюро Кузбасса.
В частности, запланированы дни открытых дверей в региональном государственном юридическом бюро в Кемерове и Новокузнецке, выезд мобильного юридического офиса в города Тайга, Юрга, Междуреченск и жилой район Кедровка в Кемерове, круглые столы «Семья — забота общая», «Семейный щит: о правах — просто и понятно» и другие события. Подробнее ознакомиться с программой можно по ссылке.
Напомним, с начала 2026 года государственное юридическое бюро региона оказало квалифицированную бесплатную помощь более чем 1,7 тыс. жителям.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.