Насиловал два года. Педофил убил сестричек и сложил их тела в странные позы

Свою личную жизнь после развода с первой женой Сидляр устроил весьма экстравагантно. Познакомившись с девушкой лёгкого поведения, он решил воплотить сюжет фильма «Красотка». Сидляр предложил ей стать его второй половинкой, заявив, что хочет, подобно герою Ричарда Гира, превратить ночную бабочку в достойную женщину. Впоследствии в этом союзе родилась вторая дочь. Кроме того, во время расследования вскрылись жуткие подробности взаимоотношений Сидляра и одной из убитых им сестёр. Оказалось, что педофил познакомился с Альбиной, когда ей было ещё шесть лет. Он регулярно угощал её конфетами, давал деньги, а потом стал совершать насильственные действия.20 мая 2007 года он встретил девочку, гулявшую с младшей сестрой. Решив убить детей, он посадил их в машину, отвёз в лесополосу. Там он забил девочек камнями, а затем нанёс старшей травмы в области гениталий и вылил чужой биоматериал , который нашёл на местном пляже. Потом он придал девочкам непристойные позы и сфотографировал их на память.