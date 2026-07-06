Насиловал два года. Педофил убил сестричек и сложил их тела в странные позы

«Я вас научу работать!» — бросил Валерий Сидляр, выходя из кабинета следователя. Несколько свидетелей опознали в нём жестокого педофила, убившего двух маленьких сестёр в Таганроге, но анализ спермы, найденной на теле одной из девочек, не совпал с его. Мужчину тогда отпустили.
Долгие семь лет ужасное преступление, оставалось нераскрытым. Задержали педофила только в июле 2014 года. О том, как следователям удалось выйти на маньяка, и ходе расследования — в материале rostov.aif.ru.
Страшные крики.
В майский воскресный день 2007 года беззаботный пикник двух студентов в лесополосе под Таганрогом обернулся кошмаром. Уединившись на природе, молодые люди вдруг услышали душераздирающий крик и увидели мужчину, который на четвереньках избивал кого-то на земле, а потом поднялся и быстро ушёл.
Когда студенты подошли к месту, то увидели жуткую картину: двух маленьких истерзанных девочек. Тела лежали в странных, развратных позах.
Испугавшись, пара скрылась. Но позже всё же пошла в полицию, узнав из новостей об исчезновении восьмилетней Альбины и её трёхлетней сестрёнки Наташи. Оказалось, что девочки пошли за хлебом и не вернулись. Главным подозреваемым стал местный таксист Валерий Сидляр. Описание его внешности и характеристики автомобиля полностью совпадали с показаниями очевидцев. Однако оказалось, что найденная биологическая жидкость не принадлежит ему, а детализация звонков подтвердила алиби — в момент убийства его телефон работал в другом городе.
Сидляр не просто путал следы, но будто бы насмехался над правоохранительными органами. «Я вас научу работать!» — сказал он дерзко, выходя из кабинета.
Об этом в 2016 году писал руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета Российской Федерации Владимир Маркин в журнале «Совершенно секретно».Четыре года правоохранительные органы проверяли мужчин Таганрога и области, но совпадений не было.
Кошмарная фотосессия.
Перелом наступил, когда за дело взялся опытный сыщик Валерий Хомицкий. Изучив материалы, он понял, что здесь что-то не так. Тела были уложены неестественно, словно для фотосъёмки, а биологические следы находились в нетипичных местах. Следователь сделал шокирующий вывод: чужой биоматериал подброшен. Основным подозреваемым снова стал Валерий Сидляр. Вызванные на опознание свидетели продолжали указывать на него. Хомицкий принялся тщательно изучать всю биографию мужчины.
Знакомые описывали Сидляра как человека с садистскими наклонностями. Страшный эпизод произошёл на глазах у его дочери: она увидела, как отец избивает подвешенного живого кролика.
Свою личную жизнь после развода с первой женой Сидляр устроил весьма экстравагантно. Познакомившись с девушкой лёгкого поведения, он решил воплотить сюжет фильма «Красотка». Сидляр предложил ей стать его второй половинкой, заявив, что хочет, подобно герою Ричарда Гира, превратить ночную бабочку в достойную женщину. Впоследствии в этом союзе родилась вторая дочь. Кроме того, во время расследования вскрылись жуткие подробности взаимоотношений Сидляра и одной из убитых им сестёр. Оказалось, что педофил познакомился с Альбиной, когда ей было ещё шесть лет. Он регулярно угощал её конфетами, давал деньги, а потом стал совершать насильственные действия.20 мая 2007 года он встретил девочку, гулявшую с младшей сестрой. Решив убить детей, он посадил их в машину, отвёз в лесополосу. Там он забил девочек камнями, а затем нанёс старшей травмы в области гениталий и вылил чужой биоматериал , который нашёл на местном пляже. Потом он придал девочкам непристойные позы и сфотографировал их на память.
Также следователи установили, почему в момент убийства телефон преступника находился в другом месте. Оказалось, что он специально отдал его своей знакомой, сказал ей с него звонить, чтобы подтвердиь своё алиби. Во время обыска у Сидляра обнаружили много жестоких порнографических материалов, в том числе и с животными. Коллегия присяжных заседателей единодушно признала Валерия Сидляра виновным. Суд приговорил таганрогского маньяка к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.