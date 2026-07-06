Педофил убил сестричек и сложил их тела в странные позы

Кроме того, во время расследования вскрылись жуткие подробности взаимоотношений Сидляра и одной из убитых им сестёр. Оказалось, что педофил познакомился с Альбиной, когда ей было ещё шесть лет. Он регулярно угощал её конфетами, давал деньги, а потом стал совершать насильственные действия.