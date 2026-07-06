Мошенники рассылают сообщения о возврате средств за отопление

Мошенники, выдавая себя за представителей управляющих компаний, рассылают ложные уведомления о возврате средств за отопление. В сообщениях они указывают якобы переплаченную сумму и просят перейти по ссылке для возврата денег. Об этом предупредили в киберполиции России, передаёт ТАСС.