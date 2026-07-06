Мошенники рассылают сообщения о возврате средств за отопление

Мошенники, выдавая себя за представителей управляющих компаний, рассылают ложные уведомления о возврате средств за отопление. В сообщениях они указывают якобы переплаченную сумму и просят перейти по ссылке для возврата денег. Об этом предупредили в киберполиции России, передаёт ТАСС.
Злоумышленники используют тактику социальной инженерии, чтобы обманом заставить людей раскрыть свои личные данные и банковские реквизиты. Настоящие управляющие компании никогда не осуществляют возвраты через сомнительные сайты и не требуют вводить конфиденциальную информацию в подобных сообщениях.
В целях защиты от подобных мошеннических схем МВД рекомендует проверять любую информацию о перерасчетах и компенсациях только через официальные ресурсы, такие как «Госуслуги. Дом». Это поможет избежать финансовых потерь и сохранить свои личные данные в безопасности.
Кстати, по похожему принципу действует ещё одна схема аферистов: гражданам приходят сообщения с предложением отказаться от электронных рассылок. Для этого нужно перейти по указанной ссылке и ввести свои данные.
Ранее на сайте pravda-nn.ru нижегородцам рассказали о схемах мошенничества с бензином.