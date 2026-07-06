Благоустройство территории на улице Шумакова в Барнауле завершат осенью

Работы на объекте стартовали в 2025 году. В ходе первого этапа там уложили почти 3 тыс. кв. м плиточного и более 1,3 тыс. кв. м резинового покрытий. Также смонтировали 51 светильник и 6 опор видеонаблюдения, для активного отдыха закупили 7 спортивных элементов и 5 игровых комплексов, а еще 6 качелей, 20 урн и столько же скамеек, туалетный модуль. Кроме того, территорию украсили более 2,7 тыс. зеленых насаждений и 48 тыс. кв. м газона.