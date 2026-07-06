Благоустройство территории на улице Шумакова в Барнауле завершат осенью

Второй этап благоустройства общественной территории на улице Шумакова в Барнауле планируют завершить к 15 октября, сообщили в городской администрации. Работы выполняются по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Работы на объекте стартовали в 2025 году. В ходе первого этапа там уложили почти 3 тыс. кв. м плиточного и более 1,3 тыс. кв. м резинового покрытий. Также смонтировали 51 светильник и 6 опор видеонаблюдения, для активного отдыха закупили 7 спортивных элементов и 5 игровых комплексов, а еще 6 качелей, 20 урн и столько же скамеек, туалетный модуль. Кроме того, территорию украсили более 2,7 тыс. зеленых насаждений и 48 тыс. кв. м газона.
В процессе второго этапа расширится пешеходная инфраструктура, появятся велобеговая дорожка и специальная площадка для выгула собак. Также на территории установят 49 новых светильников, 15 камер видеонаблюдения, малые архитектурные формы, детские игровые и спортивные элементы, туалетный модуль, бытовое помещение. Помимо этого, планируется высадить 550 деревьев и засеять 3,3 тыс. кв. м газона.
«В Барнауле мы уделяем особое внимание благоустройству зеленых зон, парков, скверов, аллей и дворов — эта работа ведется ежегодно. За последние семь лет мы благоустроили 18 зон, общий объем затрат составил 1,5 миллиарда рублей», — отметил глава администрации города Вячеслав Франк.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.