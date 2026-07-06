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«ЛизаАлерт» прекратила поиск матери девочки, погибшей в Ачинске

«ЛизаАлерт» прекратила поиски матери погибшей в Ачинске девочки.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 6 июл — РИА Новости. Добровольцы «ЛизаАлерт» прекратили поиски женщины, пропавшей 27 июня в Ачинске Красноярского края вместе с пятилетней дочкой, в день обнаружения тела девочки, сообщила РИА Новости представитель поисково-спасательного отряда Серафима Чооду.

Женщина с 5-летней девочкой пропали в Ачинске 27 июня. В краевом главке МВД сообщали, что с заявлением о пропаже обратился супруг 32-летней женщины, позже ГСУ СК возбудил дело. Пятого июля девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске.

«Отряд прекратил поиски Екатерины (мать девочки — ред.), поиск закрыт. Дальнейшие действия не входят в нашу компетенцию», — сказала собеседница агентства, уточнив, что мероприятия были завершены в воскресенье.