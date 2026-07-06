«ЛизаАлерт» прекратила поиск матери девочки, погибшей в Ачинске

Женщина с 5-летней девочкой пропали в Ачинске 27 июня. В краевом главке МВД сообщали, что с заявлением о пропаже обратился супруг 32-летней женщины, позже ГСУ СК возбудил дело. Пятого июля девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске.