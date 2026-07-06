В Прикамье выросло число нападений собак на людей

Рост случаев нападений собак на людей на территории Прикамья отмечают в следственном комитете по региону. Среди тех, кто стал жертвами животных стали и дети.
Так, в мае текущего года на улице Транспортной собака вцепилась в мальчика. У ребёнка разодрана нога и ягодицы, возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
В марте на пенсионерку в Лысьве напал стаффордширский терьер, находящейся на свободном выгуле, а в феврале в посёлке Павловский Очерского городского округа бездомная собака напала на мальчика 2011 года рождения. Мальчика госпитализировали. Похожие случаи были зафиксированы и в других муниципалитетах края, а также в Перми.
«Отсутствие контроля за домашними животными — прямая угроза жизни и здоровью граждан. Региональное следственное управление призывает жителей края ответственно относиться к содержанию питомцев», — обратились к владельцам животных следователи.
Напомним, владельцам собак грозит уголовная ответственность в случае, если потерпевший получит серьёзные травмы. Предусмотрена также и административная ответственность.