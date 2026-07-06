В Прикамье выросло число нападений собак на людей

В марте на пенсионерку в Лысьве напал стаффордширский терьер, находящейся на свободном выгуле, а в феврале в посёлке Павловский Очерского городского округа бездомная собака напала на мальчика 2011 года рождения. Мальчика госпитализировали. Похожие случаи были зафиксированы и в других муниципалитетах края, а также в Перми.